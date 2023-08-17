ЕК считает преждевременными призывы продлить запрет на ввоз зерна с Украины до конца года

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что ЕК еще пытается решить проблемы, связанные с ввозом зерна в ЕС по суше и рекам

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Европейская комиссия считает преждевременными призывы Варшавы о продлении после 15 сентября ограничений на ввоз зерна с Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, и еще пытается решить проблемы, связанные с ввозом зерна в ЕС по суше и рекам. Об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

"Мы ведем крайне интенсивную работу с Украиной, [сопредельными] странами - членами Евросоюза и Молдавией по решению проблем для значительного увеличения пропускной способности линий солидарности (сухопутные и речные маршруты, созданные Еврокомиссией весной 2022 года для ускоренного вывоза зерна с Украины ЕС - прим. ТАСС). Мы работаем в рамках координационной платформы, которую возглавляет замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Призыв к продлению экстренных мер после 15 сентября является, по нашему мнению, преждевременным. Еврокомиссия убеждена, что нужно дать время для поиска оптимальных решений в формате платформы для консультаций", - отметил он.

Пять восточноевропейских стран ЕС столкнулись осенью 2022 года с острой проблемой затоваривания своих рынков украинским зерном, в результате чего закупочные цены упали до опасного для местных фермеров уровня. Попытки Еврокомиссии урегулировать проблему путем выделения фермерам этих стран экстренной помощи в €100 млн результата не дали.

С конца марта 2023 года эти страны ввели запрет на ввоз украинского зерна на свою территорию, разрешив только транзит. Еврокомиссия пыталась протестовать, назвав это нарушением норм единого рынка ЕС, однако под давлением аграрного лобби была вынуждена утвердить эти ограничения на период со 2 мая по 2 июля, а затем продлив их до 15 сентября.

После прекращения действия черноморской зерновой сделки поток украинского зерна в Европу по суше вырос, в результате чего Польша объявила о необходимости продлить запрет на его ввоз на свою территорию как минимум до конца года.