17 августа, 12:00

Грузия и Израиль начнут переговоры о свободной торговле в 2024 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность Израилю "за поддержку суверенитета и территориальной целостности" республики

ТБИЛИСИ, 17 августа. /ТАСС/. Грузия и Израиль запустят переговоры о свободной торговле между двумя странами в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по итогам встречи с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

"Рад встрече с Биньямином Нетаньяху во время моего официального визита в Израиль. Обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. В то время как мы запустим в следующем году переговоры о свободной торговле, наши связи в экономике, обороне и безопасности продолжают укрепляться. Благодарен Израилю за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии", - написал Гарибашвили в соцсети X (ранее "Твиттер").

Гарибашвили накануне прибыл в Израиль с официальным визитом, возглавив правительственную делегацию.

В мае глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат подписали декларацию о завершении изучения целесообразности соглашения о свободной торговле между двумя странами. 

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