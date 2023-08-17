Турция не прекращает диалог с РФ для возобновления зерновой сделки

Как сообщил источник в Анкаре, "для Турции продолжение дипломатических усилий по этому вопросу имеет очень большое значение"

АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Турции не прекращают диалог с Россией по вопросу возможного возобновления зерновой сделки и прилагают к этому существенные усилия. Об этом ТАСС сообщил источник в Анкаре.

"Для Турции продолжение дипломатических усилий по этому вопросу имеет очень большое значение. В том числе и потому, что она вместе с ООН была одним из архитекторов сделки. По этой причине она прилагает существенные усилия для возобновления договоренностей и продолжает диалог с Россией", - сказал собеседник агентства.

В этом контексте, по его словам, стоит рассматривать и намерение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана провести личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. "Новый дипломатический успех по зерновому соглашению имеет для Анкары исключительную важность с точки зрения международного престижа страны. Поэтому-то власти и придают этому такое большое значение", - считает источник.