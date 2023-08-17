Путин дал старт движению по МЦД-3

Третья линия Московских центральных диаметров свяжет Зеленоград с Раменским

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал команду на запуск движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3). В церемонии, прошедшей по видеосвязи из "Манежа", приняли также участие столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Мэр Москвы доложил президенту о готовности инфраструктуры к запуску МЦД-3, после чего Воробьев рассказал о благоустройстве прилегающих территорий к станциям нового диаметра, а глава РЖД Олег Белозеров - о выполненных технических работах. После этого слово передали машинистам: из депо Зеленоград - Крюково по видеосвязи последовал доклад машиниста первого класса Евгения Дружинина о готовности поезда "Иволга 3.0" к отправке, а из депо Раменское - аналогичный краткий доклад машиниста первого класса Руслана Хабибуллина.

"Разрешаю", - дал команду Путин, после чего "Иволга 3.0", издав гудок, отправилась в путь.

Про новый маршрут

МЦД-3 - третья линия Московских центральных диаметров. Она свяжет Зеленоград с Раменским, общая протяженность маршрута - 85 км. Всего на линии расположены 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.

МЦД-3 будет работать с 05:30 до 01:00, в часы пик поезда будут курсировать каждые пять-шесть минут. Как ожидается, запуск линии на 15% разгрузит северный участок Люблинско-Дмитровской линии метро и на 8% - северный участок Калужско-Рижской линии и восточный Таганско-Краснопресненской.

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 состоялся осенью 2019 года. Тогда Путин лично открывал движение по первому Московскому центральному диаметру, в числе первых пассажиров отправившись от Белорусского вокзала по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню.

Путин и Собянин приняли участие в церемонии во время посещения в "Манеже" выставки, посвященной планам развития транспортной инфраструктуры Московского региона. Позднее Путин проведет в Кремле заседание президиума Госсовета по теме развития общественного транспорта в РФ.