Белозеров: ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом позволит развивать и грузовые перевозки

По словам главы РЖД, строительство магистрали позволит решить сразу несколько задач

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом позволит решить сразу несколько задач. Строительство ВСМ даст возможность развивать как пассажирские перевозки, так и грузовые, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в ходе церемонии запуска МЦД-3.

"Вот все направления, которые здесь обозначены в рамках ВСМ, идет совместное движение и грузовое, и пассажирское. Из-за разности скоростей мы в ряде случаев теряем график движения. <...> По Северо-Западу у нас на сегодняшний момент объем перевозки 145 млн [тонн]. <...> В стратегии, утвержденной к 2030 году цифра стоит 220 млн тонн, в два раза нужно увеличить и, соответственно, нам нужно строить новые пути. <...> Оптимумом как раз является высокоскоростная магистраль, которая даст возможность развиваться, в том числе и грузоотправителям", - сказал Белозеров.

Строительством высокоскоростного поезда для ВСМ занимается "Синара - транспортные машины" совместно с РЖД. К сборке состава планируется приступить в 2026 году. Он сможет развивать скорость до 400 км/ч.

Ранее Белозеров заявлял, что, согласно стратегическим планам холдинга, в 2030-2035 годах планируется построить около 7 тыс. км ВСМ. В частности, РЖД планируют строительство высокоскоростных магистралей из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону. В конце 2022 года замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов говорил, что министерство вернется к рассмотрению возможности создания проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью.

О проекте ВСМ

Время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут. Строительство ВСМ потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей, подсчитали в Минтрансе РФ.

Согласно паспорту государственной программы "Развитие транспортной системы", на федеральный проект "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей" в 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не планировалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.