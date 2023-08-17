Путин заявил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Петербургом

Президент обратил внимание на то, что этот проект обсуждался российскими властями и с финансовой, и с экономической точки зрения на протяжении долгого времени

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

"Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно", - сказал глава государства. "Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации", - заметил он.

Президент обратил внимание на то, что этот проект обсуждался российскими властями и с финансовой, и с экономической точки зрения на протяжении долгого времени. Он указал на то, что при строительстве новой пассажирской магистрали действующая линия освободится и ее можно будет использовать для передвижения грузов. "И скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится", - подчеркнул Путин.