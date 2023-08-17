Путин: время в пути по ВСМ от Москвы до Петербурга сократится до 2 часов 15 минут

По словам президента, время в пути между Тверью и Москвой составит 39 минут, а между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом - 29 минут

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Время в пути по будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут вместо 4 часов 5 минут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поддержав предложение по началу реализации этого проекта.

"Скорость движения возрастет существенным образом, и время в пути для пассажиров уменьшится: с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой, между Тверью и Москвой это будет уже 39 минут и между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом - 29 минут вместо сегодняшних 3 часов 10 минут", - сказал Путин.

О проекте ВСМ

Как подсчитали в Минтрансе РФ, строительство ВСМ потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей.

Согласно паспорту государственной программы "Развитие транспортной системы", на федеральный проект "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей" в 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не планировалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.