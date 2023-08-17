17 августа, 12:19,
обновлено 17 августа, 12:52

Путин заявил, что обсудит с Лукашенко строительство ВСМ в направлении Минска

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, минское направление очень востребовано было бы гражданами РФ и Белоруссии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить с белорусским лидером Александром Лукашенко строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Минска.

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"Мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос [строительства ВСМ] с правительством Белоруссии. Я с президентом переговорю", - сказал Путин на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3. "Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства", - добавил он.

Резюмируя дальнейшие планы по развитию ВСМ, Путин констатировал, что таким образом возможности использования транспорта улучшатся для 80% граждан страны, как в плане качества, так и по времени передвижения.

Президент рассказал, что обсуждал эти перспективы не столько с мэром Москвы Сергеем Собяниным, но и с руководителями банков, в частности Сбера. Он заверил, что банки будут подключаться к этой работе, так как видят для себя хорошие и экономические, и финансовые перспективы. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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