В РСТ прокомментировали освобождение туроператоров от НДС

Как считают в союзе, это решение позволит снизить стоимость путевок по РФ на 5-8%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Освобождение туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за продажу внутрироссийских туров может снизить стоимость путевок на 5-8%. Об этом сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому услуги туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, не облагаются НДС.

"По оценкам экспертов общественных объединений, мы ожидаем, что по ряду турпакетов снижение [стоимости] будет примерно на 5-8%. Только за счет вот этой конкретной меры поддержки. Но здесь есть еще один аспект в обнулении НДС - есть больше возможностей для развития, в том числе новых маршрутов, большего объема предложений и большей конкуренции именно в отельном сегменте", - сказал он

Также он добавил, что в этом году стоимость путешествий по ряду направлений выросла на 8-30%. Наиболее заметный рост стоимости зафиксирован в пятизвездочных курортных отелях.