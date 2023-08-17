Путин видит перспективы строительства ВСМ до Адлера, а также Донецка и Луганска

По словам президента, "нужно двигаться и в Нижний, нужно двигаться в Воронеж, из Нижнего - в Казань, из Казани - в Уральский регион"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин видит перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а в перспективе в сторону Донецка и Луганска. Об этом он заявил на церемонии открытия пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3).

"Без всякого сомнения мы должны будем развивать эту систему дальше. Если там от Москвы до Адлера протащить [высокоскоростную ветку], это уже будет 10 часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг", - сказал Путин. "Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк", - добавил он.

Президент также добавил, что "нужно двигаться и в Нижний, нужно двигаться в Воронеж, из Нижнего - в Казань, из Казани - в Уральский регион". "Это существенным образом не только снизит время передвижения людей от одной крупной агломерации к другой, это существенным образом улучшит связанность страны, подтолкнет развитие таких, казалось бы, далеких от транспорта сфер, как образование, наука. Когда люди смогут передвигаться легко в течение получаса-часа от одной крупной агломерации к другой, то расстояние будет измеряться не километрами, а минутами и часами передвижения", - сказал российский лидер.

Он пояснил, что если дорога от одной агломерации до другой будет занимать час, "то и учиться там, и работать, заниматься другими видами деятельности станет гораздо проще". По его словам, это подтолкнет развитие высокотехнологичных сфер экономики, промышленности. Причем речь не только о машиностроении, транспортном машиностроении, но и о металлургической промышленности, сфере IT-технологий и других. "Это такой мощный толчок к развитию страны", - подытожил президент.

Со своей стороны Собянин подтвердил, что "речь идет не только о создании ВСМ Москва - Санкт-Петербург". "По большому счету, до южного направления, до Екатеринбурга две линии еще высокоскоростной магистрали, которая объединит, по сути дела, 80% населения нашей страны", - сказал Собянин.