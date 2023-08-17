В Коми программу ипотеки под 1% для молодых семей намерены продлить до 2026 года

В 2023 году на ее финансирование направили 60 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 17 августа. /ТАСС/. В Республике Коми решили продлить срок действия программы льготной ипотеки под 1% для молодых семей до 2026 года в связи с ее популярностью и востребованностью. Об этом сообщил губернатор Владимир Уйба во время прямой линии с жителями республики.

"Мы выделили дополнительные средства и продлили программу [льготной ипотеки под 1% для молодых семей] до 2026 года. Думаю, что, наверное, придется увеличивать и объем, но [3 млн рублей] - это пока тот объем, который реализуем, причем очень эффективно", - сказал он.

Глава Коми пояснил, что в 2023 году на финансирование программы из республиканского бюджета выделили 60 млн рублей на 20 потенциальных получателей. В итоге заявок от молодых семей поступило в два раза больше. "У нас было 45 обращений, хотя мы рассчитывали на 3 млн на одну молодую семью. Соответственно, 20 заявок мы смогли удовлетворить, но поступило 45. И понимаем, что нужно продлевать эту программу, что мы и сделали", - подчеркнул Уйба.

Губернатор добавил, что в регионе также действует льготная ипотека под 4% годовых, при федеральной под 5%, для работников IT-отрасли, и количество обращений по ней также выросло в связи со снижением требований опыта работы в этой сфере с трех лет до одного года.

Инициативу по поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Республике Коми ввели в марте 2023 года с расчетом на вчерашних студентов, которые, не имея жилья, уезжают из Коми в Москву, Петербург и другие крупные города. Претендовать на льготные займы могут молодые семьи с совокупным доходом не более 60 тыс. рублей в месяц.

Как сообщал глава республики в январе, на тот момент в Коми насчитывалось 277 молодых семей, стоящих в очереди на улучшении жилищных условий. На решение их жилищного вопроса требовалось около 300 млн рублей.