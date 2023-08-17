Отрицательное сальдо торговли Молдавии в январе - июне увеличилось на 13%

В частности, со странами ЕС торговый дефицит вырос на 46,9%, а со странами СНГ упал на 50,8%

КИШИНЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Отрицательное сальдо торговли Молдавии в январе - июне 2023 года составило $2,329 млрд, увеличившись в сравнении с тем же периодом 2022 года на $270 млн, или на 13,1%, проинформировало Национальное бюро статистики. В частности, со странами ЕС торговый дефицит вырос на 46,9%, до $862,6 млн, а со странами СНГ упал на 50,8%, до $366 млн.

Экспорт из Молдавии в этот период упал на 10,9%, до $2,042 млрд ($676,4 млн из этого объема составил реэкспорт). Импорт вырос на 0,5%, до $4,371 млрд. При этом поставки молдавских товаров в страны СНГ увеличились на 27,4%, до $523 млн. Рост был обеспечен увеличением поставок на Украину на 44%, или $109 млн. Поставки в страны ЕС снизились на 11,3%, до $1,25 млрд. В то же время импорт в Молдавию из стран СНГ в январе - июне снизился на 22,9%, до $889,8 млн, а поставки из стран ЕС увеличились на 5,8%, до $2,113 млрд.

Наибольшие объемы молдавского экспорта приходились на Румынию (ее доля составила 31,6%), Украину (17,6%) и Италию (6,8%), Россия - на пятом месте с долей в 4%. Главными статьями экспорта из Молдавии были оборудование и запчасти (15,9%), нефть и нефтепродукты (13,1%), а также зерно (9,3%) и другое продовольствие.

Импортировала республика больше всего из Румынии (ее доля составила 15,6%), на втором месте Украина (13%), на третьем - Китай (10,5%), Россия - на седьмом месте (4,5%). Главными статьями импорта были нефть и нефтепродукты (их доля составила 15,9%), газ (8,4%), электрооборудование (7,4%), автодорожный транспорт (6,4%).

В бюро уточнили, что поставки молдавских товаров в Россию упали на 30,8%, а импорт российских товаров в Молдавию - на 70%.