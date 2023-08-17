Эксперт считает, что экспорт украинского зерна по Дунаю столкнется с серьезными проблемами

Декан факультета международных отношений стамбульского Университета Бейкент Армаган Гезкаман отметил, что "река не позволяет использовать крупнотоннажные суда, как в Черном море"

АНКАРА, 17 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Маршрут доставки украинского зерна по Дунаю в Европу столкнется с некоторыми серьезными проблемами и не будет выгодным. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС декан факультета международных отношений стамбульского Университета Бейкент Армаган Гезкаман.

"Есть как минимум пять причин, почему поставки по Дунаю проблематичны. Эта река не позволяет использовать крупнотоннажные суда, как в Черном море. То есть потребуется большее количество мелких судов и неизбежно возрастет трафик", - отметил он. Кроме того, по его словам, есть проблема снижения уровня воды в реке, что ограничит возможности логистики.

Как указал Гезкаман, с учетом того, что основными получателями зерна должны быть страны Африки и Ближнего Востока, стоимость поставок для них возрастет из-за увеличения длины маршрута. "Дунай протекает через Австрию и Германию, Румынию и Венгрию. Однако основными направлениями экспорта зерна являются Африка и Ближний Восток. Это означает, что транспортировка грузов по Дунаю значительно отклонится от запланированного [более оптимального] маршрута пути, что повлечет дополнительные расходы", - сказал он.

Собеседник ТАСС также обратил внимание на ситуацию с безопасностью в районе украинских портов на Дунае, в частности в порту Рени. 16 августа украинские СМИ сообщали о взрывах в городах Измаил и Рени. В Ренийском порту были разрушения инфраструктуры. "Существуют риски безопасности для этого дунайского маршрута. Наблюдается и нежелание транспортных и страховых компаний страховать суда, проходящие по Дунаю", - отметил эксперт.

Гезкаман подчеркнул, что ввиду сложности альтернативных маршрутов доставки зерна Турция активно старается возродить зерновую сделку, чтобы экспортировать продовольствие по Черному морю, как было до 17 июля, когда РФ прекратила реализацию этих договоренностей.

Дунайский маршрут и зерновая сделка

21 июля агентство Bloomberg назвало наиболее очевидным маршрутом доставки Украиной зерна путь через Дунай. Однако из-за жары уровень реки сильно упал, что осложняет процесс отгрузки. 19 июля агентство Reuters сообщало, что Украина начнет работу над новым временным судоходным маршрутом для вывоза зерна. Этот маршрут якобы будет вести в территориальные воды и исключительную морскую экономическую зону Румынии. Соответствующие предложения Киев направил в Международную морскую организацию ООН.

17 июля Россия отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

10 августа Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный.