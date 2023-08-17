На поддержку сельхозпроизводителей Подмосковья выделили более 3 млрд рублей

В частности, субсидии направили на поддержку племенного животноводства, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а также производство индейки

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Московской области с начала года направили 3,3 млрд рублей на поддержку в виде субсидий региональных сельхозпроизводителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"С начала года организациям агропромышленного комплекса (АПК) Подмосковья и сельскохозяйственных товаропроизводителей направлено 3 млрд 300 млн рублей по 18 видам субсидий. Из них в полном объеме перечислены средства по семи видам: поддержка молочного животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, поддержка производства овощей открытого и защищенного грунта, развитие мясного животноводства, производство и реализация зерновых культур, а также развитие сельского туризма", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Помимо этого, субсидии были направлены на поддержку племенного животноводства, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, производство индейки, гусей и уток, поддержку производства картофеля, страхование в области животноводства, известкование кислых почв, компенсацию процентов по инвесткредитам в АПК. Около 1,2 млрд рублей выделено на стимулирование производства молока и примерно 1,1 млрд - на развитие племенного животноводства.

В министерстве уточнили, что субсидии для поддержки региональных сельхозпроизводителей выделяются ежегодно, сейчас перечислено более 65% от годового плана.

"В Подмосковье ежегодно государственную поддержку получают около 300 сельхозпроизводителей региона. Всего в этом году Минсельхозпрод Московской области предоставит 5,1 млрд рублей для поддержки сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий", - добавили в пресс-службе.