Взаимная торговля сельхозпродукцией РФ и Белоруссии в первом полугодии выросла на 5%

Как отметили в пресс-службе Минсельхоза России, "это подтверждает высокий уровень сотрудничества стран по линии сельского хозяйства"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Объем взаимной торговли сельхозпродукцией России и Белоруссии в первой половине 2023 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России по итогам рабочей встречи министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с заместителем премьер-министра Белоруссии Леонидом Зайцем и министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергеем Бартошем.

"По словам главы Минсельхоза России, в 2022 году объем взаимной торговли сельхозпродукцией увеличился на 34,5%. В 2023 также отмечается положительная динамика - за полгода товарооборот вырос на 5%. Это подтверждает высокий уровень сотрудничества наших стран по линии сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили развитие взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, а также рассмотрели вопросы сотрудничества надзорных ведомств и согласовали проведение совместного заседания коллегий министерств в 2023 году. Патрушев поздравил Бартоша с назначением на пост главы аграрного ведомства республики и выразил уверенность, что его работа будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами, рассказали в министерстве.