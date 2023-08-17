Под Астраханью до 2025 года намерены построить дома для работников Каспийского кластера

Предварительную стоимость проекта оценили в 40-50 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. В Астраханской области вблизи особой экономической зоны "Лотос" в Наримановском районе и портовой особой экономической зоны в Лиманском районе в 2024 году начнут возводить два города для специалистов кластера, в который объединили экономические зоны. Об этом сообщил журналистам на брифинге министр строительства и ЖКХ региона Денис Капралов.

"Уже сегодня потребность [в рабочих кадрах ОЭЗ и ПОЭЗ] порядка 1 тыс. человек, общая потребность будет 5 тыс. высококвалифицированных кадров, которые приедут с семьями. Задача поставлена в январе следующего года выйти на стройку. Срок реализации будет в течение всего срока развития двух зон. Первые дома мы предполагаем в конце следующего года ввести, чтобы появились первые инженеры", - сказал он, уточнив, что предварительная стоимость проекта, получившего рабочее название "Город для инженеров", оценивается в 40-50 млрд рублей.

Ранее генеральный директор АО "ОЭЗ "Лотос" Сергей Милушкин сообщал ТАСС, что актуальность строительства социальной инфраструктуры и жилья для работников Каспийского кластера чрезвычайно высока. По словам Милушкина, особенно остро этот вопрос стоит в ПОЭЗ, так как Лиманский район значительно отдален от регионального центра.

В 2020 году ОЭЗ "Лотос" в Наримановском районе Астраханской области была объединена в Каспийский кластер с ПОЭЗ, созданной в районе порта Оля Лиманского района региона в рамках комплексных мероприятий по развитию МТК "Север - Юг".

О Каспийском кластере

На сегодняшний день резидентами ОЭЗ "Лотос" являются компании из России, Ирана и других стран с общим объемом заявленных инвестиций более 27 млрд рублей. В ПОЭЗ привлечено два резидента - портово-логистическая компания "Каспий", с проектом по строительству контейнерного терминала для обработки грузов, и компания "Агротерминал Каспий", планирующая построить терминал для приема, хранения и отгрузки зерновых культур и растительного масла с общим объемом инвестиций около 30 млрд рублей.

МТК "Север - Юг"

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около $2,1 млрд, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.