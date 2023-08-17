В ЕС установлен абсолютный рекорд банкротств компаний

По данным Евростата, по сравнению с первым кварталом число банкротств выросло на 8,4%

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Абсолютный рекорд банкротств компаний достигнут в Евросоюзе во втором квартале этого года. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Евростата.

"Число банкротств компаний в Евросоюзе достигло самого высокого уровня с момента начала сбора данных в 2015 году. По сравнению с первым кварталом оно выросло на 8,4%", - сообщил Евростат.

Агентство отмечает, что рост банкротств отмечен по всем без исключения секторам экономики, самый значительный из которых в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, где количество поданных во втором квартале заявлений о банкротстве выросло на 23,9% по сравнению с первым кварталом.

Наименьшее количество банкротств в ЕС с 2015 года пришлось на пандемийный 2-й квартал 2020 года, когда, в условиях локдаунов более половины государств Евросоюза юридически запретили подавать заявления о банкротстве и оказывали значительную поддержку остановленным предприятиям.

Показатель регистрации новых предприятий испытал кратковременный рост на 2% в первом квартале этого года, вернувшись затем к небольшому снижению на 0,6% во втором квартале.