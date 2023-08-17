Россия и Узбекистан увеличат взаимные поставки продукции в рамках "Агроэкспресса"

По словам замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрия Вольвача, в октябре в Джизаке планируют открыть агрологистический комплекс мощностью до 810 тыс. тонн продукции в год

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия и Узбекистан намерены нарастить взаимные поставки продукции с использованием ускоренных железнодорожных перевозок в рамках проекта "Агроэкспресс". Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ по итогам прошедшей сегодня встречи экономических министерств двух стран.

"Участники встречи также обсудили ход работы важного продовольственного проекта "Агроэкспресс", по запуску и развитию которого Россия и Узбекистан в июне подписали дорожную карту. Согласно документу, стороны договорились об увеличении взаимных поставок продукции с использованием ускоренных железнодорожных перевозок на 2023-2024 годы", - отметили в МЭР РФ.

По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача, принимавшего участие во встрече, на сегодняшний день прорабатывается возможность организации поставок не только по направлению Ташкент - Москва, но и из других регионов Узбекистана и России.

"В октябре в Джизаке планируется открыть агрологистический комплекс мощностью до 810 тыс. тонн продукции в год. Он расположен в зоне консолидации сельскохозяйственной продукции, - передает слова Вольвача пресс-служба МЭР РФ. - Помимо "Агроэкспресса", в российско-узбекистанском портфеле прорабатываются еще порядка 60 проектов по линии межрегионального сотрудничества".

Первый "Агроэкспресс", предусматривающий ускоренные поставки продукции между Россией и Узбекистаном, отправился из РФ в Узбекистан в ноябре 2021 года.