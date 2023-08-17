17 августа, 13:20,
обновлено 17 августа, 13:27

Путин поручил выделять дополнительно не менее 11 млрд рублей на программу модульных отелей

Президент поручил правительству обеспечить выделение этих средств в 2023 и 2024 годах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение дополнительно не менее 11 млрд рублей на финансирование программы грантовой поддержки проектов по созданию модульных отелей. Перечень поручений главы государства по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ: в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение дополнительно не менее 11 млрд рублей на финансирование программы грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения", - говорится в поручении. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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