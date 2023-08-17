Путин поручил давать льготные кредиты на создание круглогодичных парков развлечений

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить предоставление льготных кредитов на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ: с учетом ранее данных поручений обеспечить включение в программу льготного кредитования, направленную на развитие туристической инфраструктуры <...>, предоставление льготных кредитов на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов", - говорится в поручении.