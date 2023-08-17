Путин поручил обеспечить реализацию инвестпроектов с участием фондов акционерного капитала

Доклад на эту тему президент ожидает до 1 сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ и госкорпорацией ВЭБ.РФ обеспечить начало реализации инвестиционных проектов, в которых будут задействованы средства фондов акционерного капитала. Соответствующее поручение было давно главой государства по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" обеспечить начало реализации инвестиционных проектов, финансируемых с использованием средств фондов акционерного капитала", - отмечается в документе, размещенном на сайте Кремля.

Доклад на эту тему президент ожидает до 1 сентября 2023 года, далее - один раз в квартал.