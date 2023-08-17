17 августа, 13:25
ПМЭФ

Кабмин подготовит меры для продвижения за рубежом российских электронных торговых площадок

Президент Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения электронных торговых площадок РФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для продвижения за рубежом российских электронных торговых площадок. Об этом говорится в списке поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, который размещен на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации <…> принять дополнительные меры, направленные <…> на продвижение отечественных электронных торговых площадок на зарубежных рынках", - написано в поручении главы государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
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