Кабмин подготовит меры для продвижения за рубежом российских электронных торговых площадок

Президент Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для продвижения электронных торговых площадок РФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для продвижения за рубежом российских электронных торговых площадок. Об этом говорится в списке поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, который размещен на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации <…> принять дополнительные меры, направленные <…> на продвижение отечественных электронных торговых площадок на зарубежных рынках", - написано в поручении главы государства.