Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса РФ из-за рубежа в российскую юрисдикцию

Кабмин должен провести эту работу с учетом ранее данных поручений и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти РФ должны создать условия для ускорения перевода активов российского бизнеса в отечественную юрисдикцию, в том числе преодолеть блокировку таких действий зарубежными странами. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах в тех случаях, когда возможность их редомициляции (смены юрисдикции - прим. ТАСС) блокируется или не предусмотрена законодательством иностранного государства, в котором такая компания зарегистрирована", - говорится в поручении, адресованном правительству.

Кабмин должен провести эту работу с учетом ранее данных поручений и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей, говорится в документе. Срок исполнения - до 30 ноября.