17 августа, 13:29,
обновлено 17 августа, 13:40

Путин поручил кабмину, РСПП и субъектам РФ оценить потребность в специалистах

Прогноз должен быть составлен "с учетом необходимости технологического развития экономики и реализации инвестиционных проектов"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству России вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и органами исполнительной власти субъектов РФ спрогнозировать потребности отраслей экономики в специалистах по уровням образования на пятилетний период. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В тексте отмечается, что прогноз должен быть составлен "с учетом необходимости технологического развития экономики и реализации инвестиционных проектов". Кроме того, необходимо предусмотреть его ежегодную актуализацию с учетом изменения состояния рынка труда. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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