ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 93,75 рубля

Курс евро составил 102,18 рубля

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 18 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 93,746 рубля, что на 2 рубля 96 копеек ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро снижен на 3 рубля 48 копеек, до 102,181 рубля.

В то же время официальный курс юаня был понижен на 42 копейки, до 12,7875 рубля.

По данным на 16:35 мск, курс доллара на Московской бирже опускался на 1,1% - до 93,62 рубля, курс евро находился на уровне 102,02 рубля (-1,14%). Курс юаня снижался на 0,81%, до 12,798 рубля.

В то же время индекс Мосбиржи рос на 0,3% - до 3 058,56 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,44%, до 1 029,22 пункта.