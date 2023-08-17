"Росагролизинг" сохранит льготные условия своих программ

Как сообщили в компании, повышение ключевой ставки ЦБ на это не повлияет

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 17 августа. / ТАСС/. "Росагролизинг", несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, сохранит льготные условия своих программ. Об этом сообщил заместитель генерального директора АО "Росагролизинг" Дмитрий Крамаренко.

"Знаем, что есть проблемы с топливом, с удобрениями и так далее, и так далее. Главный вопрос, наверное, который всех волнует, сохранятся ли льготные условия на наши программы? Да, сохранятся, повышение ключевой ставки на сельхозтоваропроизводителей по нашим основным программам не влияет", - сказал Крамаренко в ходе агропромышленной выставки "МинводыАгро", которая проходит с 17 по 19 августа в выставочном центре "МинводыЭкспо".

Он отметил, что компания также предоставляет технику в лизинг по ставке 3%. Срок лизинга до восьми лет, первоначальный взнос от нуля процентов.

"Более того, спасибо коллегам из Минсельхоза, подписано соглашение, мы расширили номенклатуру, помимо тракторов, комбайнов, навесного оборудования, теперь мы можем предоставлять вагоны-зерновозы и автомобильную технику. Имеются в виду седельные тягачи, самосвалы и полуприцепы. Мы сохраняем темпы, по текущему году, мы поставили более 400 единиц техники в Ставропольский край", - добавил заместитель генерального директора компании.

В свою очередь директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов сообщил, что ведомство ищет решения, чтобы возобновить льготное кредитование.

"Да, нас несколько подкосила ситуация с изменением ключевой ставки. Много денег потребовалось для того, чтобы обслуживать уже действующие принятые обязательства. (…) Мы сегодня работаем над этим вопросом. В ближайшее время, надеюсь, будет найдено решение, которое позволит возобновить льготное кредитование без серьезного отставания от наших планов по технической модернизации на текущий год", - сказал Некрасов.