Путин поручил отменить административные штрафы бизнеса со стороны МВД

Президент дал соответствующее поручение по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и МВД законодательно отменить привлечение к административной ответственности предпринимателей надзорными органами. Соответствующее поручение он дал по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума.

"Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.