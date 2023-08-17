В Липецкой области аграрии собрали 2 млн тонн зерна с начала 2023 года

Губернатор области Игорь Артамонов отметил, что этого объема хватит для обеспечения потребности региона

ЛИПЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области собрали с полей 2 млн тонн зерна с начала текущего года, этого объема уже хватит для того, чтобы полностью обеспечить потребности региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

"Еще миллион тонн зерновых намолотили наши аграрии за 10 дней, это второй миллион тонн нового урожая, а значит, у нас уже хватит зерна, чтобы прокормить регион", - написал Артамонов. Он заверил, что весь объем урожая сверх того, что необходим для области "пойдет на продажу, в том числе за рубеж".

Говоря о работе сельскохозяйственной отрасли, губернатор подчеркнул, что аграрии находятся в полях "до позднего вечера". "Дождливое лето в самый разгар уборки подарило нам сухую погоду, ее упускать нельзя, мы обработали половину посевов", - отметил Артамонов, пояснив, что больше всего намолочено в Добринском, Усманском и Чаплыгинском районах.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, на данный момент под зерновыми и зернобобовыми культурами обмолочено 421 тыс. га, получено 2 млн 33 тыс. тонн пшеницы, гороха и ячменя. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 48,3 ц/га. "Лидеры по валовому сбору зерновых - земледельцы Добринского, Усманского и Чаплыгинского районов, лучшие по урожайности - Становлянский и Измалковский районы, он молотят больше 52 ц/га, свыше 50 ц/га собирают в Чаплыгинском, Липецком и Елецком районах", - отметили в пресс-службе.

По словам Артамонова, ежегодно липецкие аграрии собирают не менее 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, для внутреннего потребления региону требуется около 1,8 млн тонн. "Аграрии Липецкой области не первый год демонстрируют столь высокие результаты, агропромышленный комплекс - один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики", - заключил Артамонов.