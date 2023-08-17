На Украине внесли собственника AliExpress в список "международных спонсоров войны"

Причиной этого решения в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции назвали продолжение работы компании в России

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Украине внесло в список "международных спонсоров войны" китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющую крупнейшей платформой онлайн-коммерции AliExpress, сообщается на сайте агентства.

Причиной этого решения в НАПК назвали продолжение работы компании в России, в частности предоставление платформы для продажи товаров, произведенных Дебальцевским заводом металлургического машиностроения в ДНР. По информации агентства, руководит платформой AliExpress дочерняя российская "Алибаба.ком (ру)". Кроме того, Alibaba на своих площадках якобы цензурирует различный украинский контент, утверждали в ведомстве.

В июле НАПК внесло в этот список одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (ОАЭ). В этом перечне находится множество компаний, среди них австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, компании Procter&Gamble, OpenWay Group, TMS Tankers, Minerva Marine, Thenamaris Ships Management, Delta Tankers, Dynacom Tankers Management, Leroy Merlin, ComNav Technology, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Auchan, венгерский банк OTP (ОТП) и другие.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский в качестве ответа на петицию поручил правительству проработать варианты маркировки товаров иностранных компаний, работающих и на российском, и на украинском рынках. Автор публичного обращения указывал, что большинство иностранных компаний сохранили присутствие в России, они же до сих пор остаются лидерами в своих сегментах на Украине. Он предложил обязать такие компании маркировать товары, импортируемые на Украину, особой меткой.

Согласно информации, опубликованной на сайте НАПК, главная цель санкционных списков - проинформировать правительства стран - партнеров Украины и граждан об уже введенных санкциях и призвать расширить санкционные списки в отношении лиц, поддерживающих РФ. В ведомстве указывают, что таким образом существует возможность "быстрее синхронизировать санкционные списки и ограничить возможности обхода санкций".