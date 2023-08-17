Арбитраж отправил на пересмотр иск Балтийского завода к Wartsila о взыскании €7,6 млн

Резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. 13-й арбитражный апелляционный суд отправил на новое рассмотрение иск петербургского Балтийского завода (входит в ОСК) о взыскании с финской компании Wartsila Oyj Abp €7,6 млн платежей по гарантиям. Информация о принятом в четверг судебном акте опубликована на портале "Электронное правосудие".

В мае суд первой инстанции прекратил спор как не подлежащий рассмотрению в арбитражных судах РФ.

"Отменить определение и направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции", - указано в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы.

Иск к "Вяртсиле" петербургский завод подал в августе 2022 года. Предприятие просило взыскать с ответчика €7,6 млн по шести независимым гарантиям 2020-2021 годов. В мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по делу, так как в условиях гарантий стороны установили, что споры между ними будет рассматривать Международная торговая палата Финляндии в Хельсинки. Кроме того, арбитраж не установил тесной связи спора с территорией РФ. Как говорится в определении судьи Ольги Сергеевой, исковые требования "вытекают из деятельности иностранной компании за рубежом", вред имуществу истца был причинен не в России, большинство доказательств по делу расположено также на территории иностранного государства. При этом "Вяртсиля" не ведет в России какой-либо хозяйственной деятельности и не имеет здесь представительства.

Истец в обоснование подсудности спора российскому суду сообщал, что 15 марта 2022 года Совет ЕС распространил на АО "Балтийский завод" санкционные меры, введенные в 2014 году в отношении России, ее граждан и юридических лиц из-за ситуации на Украине. Ограничения устанавливают запрет на удовлетворение в странах Евросоюза требований истца по любым договорам и сделкам, затронутым санкциями - в том числе требований по предоставленным гарантиям, включая финансовые. Исходя из этого Балтзавод посчитал рассмотрение и удовлетворение своих требований к "Вяртсиле" на территории Финляндии невозможным, а соглашение о передаче споров на рассмотрение в арбитраж в Хельсинки - неисполнимым.

Петербургский суд, объясняя решение прекратить дело, указал, что для возможности рассмотрения иска в России заявитель должен был подтвердить доказательствами отсутствие аналогичного спора с ответчиком в финском арбитраже, чего не сделал. В то же время, говорится в определении, санкциями ЕС не ограничена как таковая возможность истца обратиться в международный арбитраж на территории любого государства-члена союза, поэтому неисполнимость арбитражной оговорки в договоренностях Балтзавода с финской стороной судья также сочла недоказанной.