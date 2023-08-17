Путин поручил предусмотреть обучение навыкам ведения бизнеса для заключающих соцконтракт

Доклад по этому вопросу необходимо предоставить президенту до 1 ноября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть бесплатное дополнительное обучение предпринимательским навыкам для россиян, которые хотят заключить социальный контракт. Соответствующий перечень поручений опубликовали на сайте Кремля.

"Предусмотреть на безвозмездной основе дополнительное обучение лиц, обратившихся в целях заключения социальных контрактов, предпринимательским навыкам с использованием инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

Также президент поручил представить предложения по совершенствованию механизма предоставления госпомощи на основании соцконтракта в рамках реализации мероприятий "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" и "ведение личного подсобного хозяйства". Доклад - до 1 ноября 2023 года.

С помощью соцконтракта можно преодолеть трудную жизненную ситуацию, найти работу, открыть свое дело или развивать личное подсобное хозяйство. Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых не достигает прожиточного минимума. С 2021 года механизм социального контракта получил федеральное софинансирование во всех регионах.