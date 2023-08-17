Новосибирская область стала лидером в СФО по итогам премии "Экспортер года"

По словам первого замминистра промышленности и торговли России Василия Осьмакова, основные рынки сбыта сибирских компаний пришлись на страны Азии и СНГ

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Премию "Экспортер года" получили 18 компаний из Новосибирской области. Результат стал лучшим среди регионов Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).

"Агропромышленный комплекс является одной из ведущих отраслей в Сибирском федеральном округе. Благоприятные агроклиматические условия способствуют развитию практически всех направлений сельского хозяйства. Особенно широко востребованы на международной арене зерновые, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности из данных субъектов. В тройке лидеров по экспортным поставкам Новосибирская область, Алтайский край и Кемеровская область", - передает пресс-служба РЭЦ слова замминистра сельского хозяйства России Сергея Левина.

В Новосибирской области премии удостоились 18 компаний, в Омской области - 10, а в Алтайском крае - 8. Стабильные позиции новосибирских компаний, занимающихся экспортом, по итогам вручения премии отметил губернатор региона Андрей Травников.

"Компании Новосибирской области уже традиционно лидируют в окружном этапе конкурса "Экспортер года", показывая впечатляющие результаты даже в непростое для бизнеса время. В период существенной перестройки многих бизнес-процессов новосибирские предприятия промышленности, АПК, а также трейдеры и экспортеры услуг смогли сохранить свои позиции и даже сделать прорыв, найдя для себя новые рынки и возможности", - сказал Травников.

По словам первого замминистра промышленности и торговли России Василия Осьмакова, основные рынки сбыта сибирских компаний пришлись на страны Азии и СНГ.

"В условиях барьеров и ограничений внешняя торговля Сибирского федерального округа показала положительную динамику. Вырос товарооборот с ключевыми партнерами из дружественных стран, в первую очередь за счет экспорта в страны СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", - сообщил Осьмаков.

О премии

Премия "Экспортер года" учреждена правительством России в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Награда вручается по итогам конкурса за заслуги экспортеров в продвижении отечественной конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. Лучших экспортеров России - победителей и призеров федерального этапа - наградят на форуме "Сделано в России", который пройдет 19-20 октября в Москве. РЭЦ, входящий в госкорпорацию развития ВЭБ.РФ, оказывает помощь российским экспортерам на всех этапах выхода на внешние рынки.

"Конкурс "Экспортер года" становится все более важным в наше сложное и непредсказуемое время, когда глобальная конкуренция становится жестче, а экономические условия более требовательными. Каждая компания, претендующая на звание "Экспортер года", достойна особого признания, поскольку является важной частью экспортного сообщества страны и продолжает вдохновлять новое поколение предпринимателей на бизнес-свершения", - подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.