17 августа, 14:00,
обновлено 17 августа, 14:05

ВТБ с 21 августа повысит ставки по своим рыночным ипотечным программам на 2 п. п.

При этом ставки по потребительским кредитам до конца августа не изменятся

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ в связи с повышением ключевой ставки Банка России увеличит с 21 августа 2023 года ставки по своим рыночным ипотечным программам на 2 процентных пункта (п. п.). При этом ставки по потребительским кредитам до конца августа не изменятся, сообщила пресс-служба кредитной организации.

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"С 21 августа ВТБ пересматривает условия по своим ипотечным программам. Решение принято в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Базовая ставка по рыночным программам увеличится на 2 п. п. ВТБ также корректирует срок ранее принятых решений по заявкам. По заявкам, поступившим в банк до 20 августа включительно, одобренные условия, в том числе процентная ставка, будут действовать до 18 сентября. Для нас важно предоставить заемщикам возможность воспользоваться кредитами по низким ставкам, поэтому мы хотим дать им возможность запланировать проведение сделок заранее", - указали в банке.

При этом условия по льготным программам менять не планируется, уточнили в ВТБ.

"Ставки по потребительским кредитам до конца августа ВТБ не меняет. Мы хотим дать нашим клиентам подготовиться к "высокому сезону" на максимально выгодных условиях", - добавили в пресс-службе.

Ранее банк сообщил, что с 17 августа повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях. Теперь размещение средств для вкладчиков ВТБ доступно с доходностью до 11% годовых в зависимости от срока и типа вклада. Для клиентов, которые переводят свою пенсию в ВТБ, максимальная ставка составит 12%.

Банк России на внеочередном заседании 15 августа решил повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Такое решение, по данным регулятора, принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. 

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