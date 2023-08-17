Путин поручил перейти от проверок бизнеса к профилактике

Речь идет о предпринимателях, деятельность которых не связана с риском причинения вреда

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству завершить переход от проведения проверок бизнеса к профилактической работе, если деятельность предпринимателей не связана с риском причинения вреда. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С учетом ранее данных поручений обеспечить переход от проведения всех видов контрольных (надзорных) мероприятий и проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности, деятельность которых не относится к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда, к проведению в отношении таких субъектов исключительно профилактических мероприятий", - говорится в документе, адресованном правительству РФ.

Выступая 16 июня на ПМЭФ, Путин заявил, что бизнес, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, вообще не нужно проверять - ни в плановом порядке, ни во внеплановом, достаточно профилактических мероприятий. Президент напомнил, что в 2022 году был установлен мораторий на плановые проверки всего российского бизнеса, затем его продлили на текущий год.