В КЧР дети участников СВО получат дополнительно по 10 тыс. рублей на подготовку к школе

Деньги также направят на подготовку к детскому саду или вузу

ЧЕРКЕССК, 17 августа. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил выплатить детям участников специальной военной операции по 10 тыс. рублей для подготовки к новому учебному году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Принял решение семьям участников СВО к 1 сентября выплатить по 10 тыс. рублей - на каждого ребенка, обучающегося в школе, получающего образование в среднем или высшем учебном заведении, а также посещающего детский сад", - сообщил Темрезов.

Он отметил, что таким образом расширят региональные меры поддержки семей участников СВО - в дополнение к действующим мерам, утвержденными президентом России. "Пусть наступающий новый учебный год будет для всех деток плодотворным и увлекательным! Очень важно поддерживать наших ребят, их близких и родных", - добавил глава республики.

Ранее глава республики поручил правительству ввести новые меры поддержки для семей всех категорий военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, в том числе выплату регионального материнского капитала, начиная с первого ребенка. Также он отметил, что по возвращении из зоны СВО, в случае желания открыть свое дело военнослужащие могут воспользоваться поддержкой в рамках соцконтракта за счет республиканских средств.