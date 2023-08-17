Путин поручил до декабря создать привязанный к выручке компаний финансовый инструмент

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России обеспечить создание финансового инструмента, предусматривающего получение инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента, до 1 декабря 2023 года.

"С учетом ранее данных поручений обеспечить создание финансового инструмента, предусматривающего получение инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в размещенном на сайте Кремля перечне поручений по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.