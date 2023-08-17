Предприятие из ЛНР представило на форуме "Армия-2023" уникальный монокристалл

Руководитель Центрального конструкторского бюро машиностроения "Донец" Дмитрий Салимджанов назвал кристаллы "хлебом" для электроники

ЛУГАНСК, 17 августа. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро машиностроения (ЦКБМ) "Донец", действующее в Луганской Народной Республике (ЛНР), представило уникальный монокристалл на форуме "Армия-2023", сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли ЛНР в Telegram-канале.

"На форуме"Армия-2023" ЦКБМ "Донец" представлен в павильоне "Диверсификация". Выставочный стенд от ЛНР презентовал уникальную для региона продукцию - монокристалл. Предприятие специализируется на выпуске спецтехнологического оборудования для их получения и обработки", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель предприятия Дмитрий Салимджанов, "кристаллы - "хлеб" для электроники, ведь без них не заработает ни одна микросхема".

В Минпромторге республики сообщили, что всего на форуме продукцию представили четыре промышленных предприятия из ЛНР: "Первомайский механический завод", ЦКБМ "Донец", предприятие "Озон" и краснодонский завод "Юность".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.