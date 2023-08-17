Путин поручил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям с валютой

Доклад по этой теме президент ждет до 1 сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Банком России принять решения по объявлению амнистии для бизнеса по вынужденным нарушениям с валютой, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего 14-17 июня 2023 года.

"Принять решения, обеспечивающие объявление амнистии, исключающей применение наказания в отношении резидентов, не выполнивших требований валютного законодательства РФ в период действия моратория на применение к резидентам ответственности за невыполнение этих требований, если их невыполнение обусловлено применением мер ограничительного характера в отношении граждан РФ или российских юридических лиц со стороны иностранных государств (территорий), государственных объединений и (или) союзов и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, совершающих в отношении РФ недружественные действия", - говорится в перечне поручений. Доклад по этой теме президент ждет до 1 сентября 2023 года.

В середине июня, выступая на ПМЭФ, глава государства обращал внимание на то, что нарушение обязательств со стороны западных контрагентов сегодня стало привычной практикой. В этой связи он предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям.