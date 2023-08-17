На реконструкцию цирка в Самарской области предоставят субсидию

Здание несколько раз закрывали из-за нарушений требований пожарной безопасности

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Министерство культуры Самарской области предоставит субсидию из регионального бюджета для реконструкции здания цирка. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минкультуры.

"Между министерством и Росгосцирком заключено соглашение о предоставлении субсидии из средств областного бюджета. Будет разработана проектно-сметная документация и определена стоимость и сроки проведения строительно-монтажных работ", - рассказали в Министерстве культуры Самарской области.

Здание цирка в Самаре, рассчитанное почти на 2,2 тыс. человек, построили в 1969 году. Реконструкция цирка обсуждалась с 2007 года, затем он несколько раз закрывался из-за нарушений требований пожарной безопасности.

По последним оценкам, на реконструкцию здания необходимо 1,2 млрд рублей. Однако из-за корректировки проекта эта сумма увеличится, сообщал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. По последним данным, работы по реконструкции самарского цирка планируется начать в 2024 году.