"Уральские локомотивы" сертифицировали электровоз с отечественным асинхронным приводом

У предприятия появилась возможность приступить к серийному выпуску продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") получил сертификат о соответствии электровоза с отечественным асинхронным тяговым приводом 3ЭС8 "Малахит" нормам технического регламента таможенного союза, сообщили журналистам в пресс-центре группы "Синара".

"Уральские локомотивы" получили сертификат, подтверждающий соответствие электровоза с асинхронным тяговым приводом 3ЭС8 "Малахит" требованиям норм технического регламента таможенного союза. Получение сертификата дает заводу возможность приступить к серийному выпуску новых электровозов", - говорится в сообщении.

Ранее на заседании межведомственной приемочной комиссии определили установочную серию электровоза в количестве 50 локомотивов.

Грузовой локомотив "Малахит" 3ЭС8 - собственная разработка "Уральских локомотивов". Он станет базовой платформой для выпуска линейки новых отечественных локомотивов с различными характеристиками, в том числе электровоза переменного тока и универсального локомотива для работы на двух системах энергоснабжения, добавили на предприятии.

"Выход электровоза "Малахит" в серию имеет огромное значение для российского железнодорожного машиностроения. Это означает переход на новую платформу, новый этап развития грузового движения в России", - отметил гендиректор "Уральских локомотивов" Олег Спаи, добавив, что предприятие в этом проекте реализует полный цикл производства: от конструкторской документации до выпуска и гарантийного обслуживания подвижного состава.

Завод "Уральские локомотивы" расположен в Верхней Пышме Свердловской области. Специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом, магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7. Второе направление работы предприятия - выпуск скоростных электропоездов "Ласточка" различных модификаций.