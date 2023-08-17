"Транснефть" и "Роснефть" достигли договоренностей по некоторым спорным вопросам

При этом некоторые досудебные соглашения компаний находятся в стадии реализации

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Транснефть" и "Роснефть" достигли договоренностей и соглашений по ряду спорных вопросов, подтвердил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. При этом некоторые досудебные соглашения компаний находятся в стадии реализации.

Ранее агентство Energy Intelligence сообщило, что "Транснефть" и "Роснефть" сумели достичь внесудебного решения по ряду споров, а по другим ищут пути урегулирования.

"Да, действительно по ряду спорных вопросов достигнуты договоренности и соглашения", - сказал Демин. Отвечая на вопрос ТАСС о досудебных соглашениях он ответил, что "да, действительно, некоторые из них находятся в стадии реализации".

В начале марта сообщалось, что руководство "Транснефти" и "Роснефти" обсудило текущую деятельность, прием и транспортировку нефти и нефтепродуктов. Стороны тогда договорились продолжить начатую совместную работу над общими актуальными вопросами.

Об исковых заявлениях компаний

В начале августа Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 395,5 млн руб. Согласно опубликованным документам, ранее стороны предполагали урегулировать спор мирным путем. Поданный одновременно с этим иском иск к "Башнефти" на 423 млн руб. суд планирует рассмотреть 8 сентября. При этом ранее суд также предлагал сторонам обсудить вопрос о мирном урегулировании данного спора.

Ранее Демин сообщал ТАСС, что "Транснефть" судится с несколькими компаниями из-за невыполнения теми обязательств по транспортировке. Он отмечал, что "это технический вопрос, который связан с невыполнением договорных обязательств по объемам сдачи и транспортировки нефтепродуктов в 2020 и 2021 годах".

Заседание по еще одному иску "Транснефти" к "Роснефти" на 129,3 млн руб. назначено на 7 сентября. Арбитражный суд Москвы также рекомендовал руководителям сторон обсудить вопрос о возможном мирном окончании спора.

Кроме того, Девятый арбитражный суд рассматривает жалобу "Роснефти" на решение суда, отклонившего иск компании о взыскании с "Транснефти" убытков в размере 3,36 млрд руб., $120,8 млн, 47,6 тыс. евро, 5,52 тыс. фунтов, 73,9 млн польских злотых в связи с остановкой прокачки нефти по "Дружбе" в 2019 году. В августе 2022 года "Транснефть" подала ответный иск с требованием взыскать с "Роснефти" более 2 млрд руб., что связано с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти "в части оплаты оказанных компанией услуг". Судебные заседания по данным спорам назначены на 29 и 28 августа соответственно.