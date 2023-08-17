Маршрут МЦД-3 стал доступен пользователям "Яндекс Карт"

Новый маршрут соединяет Зеленоград и Раменское с пересадками на другие виды транспорта

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Маршрут Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3) начал отображаться в мобильной и веб-версии сервиса "Яндекс Карты" и сервисе "Яндекс Метро". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"В "Яндекс Картах" появился Ленинградско-Казанский диаметр (МЦД-3). Он соединяет Зеленоград и Раменское с пересадками на другие виды транспорта. Сразу после запуска движения диаметр стал отображаться в мобильной и веб-версии "Яндекс Карт" и "Яндекс Метро", - рассказали в пресс-службе.

Также в "Яндекс Карты" добавлены все входы и выходы со станций МЦД-3 для удобства планирования поездок пассажирами. В "Яндекс Метро" обновилась схема станций: на ней появился МЦД-3, а линии всех центральных диаметров стали тоньше. "Благодаря этому по схеме теперь проще ориентироваться и искать нужные станции", - добавили в пресс-службе.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин дал команду на запуск движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра. В церемонии, прошедшей по видеосвязи из "Манежа", приняли также участие столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Запуск движения по МЦД-3 © Владимир Гердо/ Софья Сандурская/ ТАСС

О новом маршруте

МЦД-3 - третья линия Московских центральных диаметров. Она свяжет Зеленоград с Раменским, общая протяженность маршрута - 85 км. Всего на линии расположены 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.

МЦД-3 будет работать с 05:30 до 01:00, в часы пик поезда будут курсировать каждые пять-шесть минут. Как ожидается, запуск линии на 15% разгрузит северный участок Люблинско-Дмитровской линии метро и на 8% - северный участок Калужско-Рижской линии и восточный Таганско-Краснопресненской.

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 состоялся осенью 2019 года. Тогда Путин лично открывал движение по первому Московскому центральному диаметру, в числе первых пассажиров отправившись от Белорусского вокзала по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню.