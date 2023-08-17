Российский смартфон от центра "Роса" получит 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной

Ориентировочно его стоимость составит 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе разработчика ОС "РОСА Linux"

МОСКВА, 17 августа./ТАСС/. Пресс-служба российского разработчика ОС "РОСА Linux" - научно-технического центра информтехнологий "Роса" подтвердила в беседе с ТАСС характеристику будущего смартфона "Р-фон". Ранее они были опубликованы в Telegram-канале директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова.

Диагональ дисплея смартфона составит 6,7 дюйма, оперативная память - 8 Гб, встроенная память - 128 Гб. Разрешение основной камеры составит 50 Мп.

Устройство оснастили батареей с объемом аккумулятора 5000 мАч. В смартфоне будет слот для двух сим-карт, датчик отпечатка пальца, а также стандартная поддержка Wi-Fi, NFC и Bluetooth.

Выход смартфона на потребительский рынок запланирован на 2024 год, для корпоративного сектора и госзаказчиков операционная система выйдет в 2023 году.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, точная стоимость смартфона не утверждена, а ориентировочная составит 40 тыс. рублей.