Под Воронежем намерены построить завод по производству пленок для дорожных знаков

Объем инвестиций в проект составит 1,7 млрд рублей

ТАСС, 17 августа. Первый в России завод по производству световозвращающих пленок для дорожных знаков планируют построить в 2025 году на территории особой экономической зоны "Центр" в Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Продолжаем привлекать инвесторов в особую экономическую зону "Центр". Одобрил размещение первого в России завода по производству пленок для дорожных знаков. Благодаря световозвращающим пленкам знаки видно в любую погоду. Эти материалы в России не выпускают, поэтому благодаря проекту заменятся импортные аналоги", - написал он.

Реализацией проекта займется ООО "Завод световозвращающих материалов", производственная мощность предприятия составит более 1 млн кв. м пленки в год.

По словам губернатора, инвестор планирует вложить в производство 1,7 млрд рублей, завод заработает в 2025 году. "Тут появится 46 рабочих мест, а дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 148 млн рублей", - отметил Гусев.

Губернатор Воронежской области поручил подготовить все необходимые документы для получения проектом статуса резидента ОЭЗ "Центр".