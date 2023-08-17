ВЭБ.РФ готов совместно с банками рассмотреть вопрос финансирования проектов ВСМ

Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал предложение по началу реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно с банками рассмотреть вопрос о финансировании проектов высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) - как проекта строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург, так и других проектов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Проект строительства ВСМ Москва-Петербург хорошо известен ВЭБ.РФ, и мы готовы совместно с коммерческими банками - партнерами рассмотреть возможные варианты финансирования этого и других проектов строительства ВСМ", - говорится в комментарии пресс-службы ВЭБ.РФ.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин поддержал предложение по началу реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. По его словам, момент для этого наступил. Глава государства отметил, что время в пути по будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали составит 2 часа 15 минут вместо сегодняшних 4 часов 5 минут.

О проекте ВСМ

Как подсчитали в Минтрансе РФ, строительство ВСМ потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей.

Согласно паспорту государственной программы "Развитие транспортной системы", на федеральный проект "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей" в 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не планировалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.