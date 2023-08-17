В Подмосковье вложат около 200 млн рублей в производство изделий для микроэлектроники

Благодаря открытию нового производства будет создано более 50 рабочих мест

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Инвестор вложит порядка 200 млн рублей в производство изделий из кварцевого стекла для микроэлектроники на территории индустриального парка "Есипово" в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"На территории индустриального парка "Есипово", управляющей компанией которого является Корпорации развития Московской области, будет запущено производство изделий из кварцевого стекла для микроэлектроники. Запустить новое предприятие компания "Технологии кварцевых кристаллов" планирует уже в следующем году. Высокую скорость реализации проекта обеспечит комплекс "Индастриал сити", реализуемый в формате "Подмосковье индастриал", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 200 млн рублей. "Благодаря открытию нового производства для жителей городского округа Солнечногорск и ближайших муниципалитетов Подмосковья будет создано более 50 рабочих мест. Запуск предприятия предварительно намечен на июнь 2024 года", - цитирует пресс-служба Зиновьеву.

В министерстве добавили, что ГК "Технологии кварцевых кристаллов" более 15 лет специализируется на разработке и производстве изделий из кварцевого стекла. На новом предприятии в Солнечногорске планируется разместить производственный комплекс, а также центр для научных исследований в области производства новых сплавов стекла. Кроме того, инвестор планирует заняться подготовкой высококвалифицированных специалистов по своему основному профилю. "Уже сейчас мы открыты к сотрудничеству со студентами технологических вузов, предлагаем программы стажировки и практики, чтобы молодые люди перенимали опыт у старших сотрудников и подключались к работе еще во время учебы. В будущем на нашем производстве в Есипово будут востребованы технологи, кварцедувы, автоматчики, инженеры, специалисты контроля качества и экспертизы, а также административный персонал", - приводятся слова гендиректора компании "Технологии кварцевых кристаллов" Никиты Ильина.

Реакторы, кассеты, испарители и трубы, которые производит компания "Технологии кварцевых кристаллов", широко используются как оснастка в микроэлектронике, светотехнике, химической отрасли, оптике и фотонике, в медицинском оборудовании и других сферах. В качестве сырья компания использует высокочистый кварцевый концентрат минерального или синтетического происхождения.