Молдавия начнет строительство временных причалов для перевозки грузов с Украины

Временные причалы появятся на реках Днестр и Прут

КИШИНЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил поправки в законы, позволяющие строительство временных причалов на реках для транспортировки грузов с Украины. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Так, на реках Днестр и Прут можно будет использовать 30-метровую полосу земли для судоходства и строительства временных причалов", - говорится в сообщении.

Вопрос увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры для вывоза украинского зерна обсуждался на этой неделе на встрече в румынском городе Галац между представителями Украины, Румынии, ЕС и США. Как сообщил по их итогам вице-премьер, глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля, на реке Прут планируется строительство как минимум трех временных причалов. Боля считает, что это позволит разгрузить транспортную инфраструктуру Молдавии, где уже проходят демонстрации фермеров против бесконтрольного вывоза украинского зерна.