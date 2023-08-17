В ДНР заявили, что на восстановление аэропорта в Донецке нужно несколько миллиардов рублей

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин сообщал, что этот аэропорт планируют восстановить в ближайшие пять лет

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Восстановление аэропорта Донецка потребует инвестиции в размере несколько миллиардов рублей. Об этом сообщил журналистам в ходе форума "Территория смыслов" врио главы ДНР Денис Пушилин.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что аэропорт Донецка, сильно поврежденный в ходе боевых действий, планируется восстановить после окончания спецоперации на Украине, в ближайшие пять лет.

"Это очень дорогостоящий проект, с учетом тех разрушений, которые принесла агрессия со стороны Украины. Конечно, это обойдется в несколько миллиардов", - сказал Пушилин.

Аэропорт в Донецке был построен в 1930-х годах. С 2014 года аэропорт не использовался по своему прямому назначению. Многие сооружения на его территории были разрушены.