В Адыгее намерены развивать спутниковую связь на курорте "Лагонаки"

Глава региона Мурат Кумпилов отметил заинтересованность в использовании всех возможностей для развития цифровизации

МАЙКОП, 17 августа. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены развивать системы спутниковой связи в рамках создания экокурорта "Лагонаки". Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов по итогам первого сеанса видеосвязи с использованием отечественных низкоорбитальных космических аппаратов с территорией без покрытия сотовых сетей. Соединение было установлено между Центром управления полетами ООО "Бюро 1440" (входит в "ИКС-холдинг") в Москве и горой Фишт в Адыгее.

"Внедрение перспективных систем спутников связи на территории Адыгеи позволит ощутимо увеличить охват горной части республики услугами связи, что повлияет на создание комфортных условий отдыха и повышение безопасности пребывания на туристских маршрутах", - сказал Кумпилов, слова которого приводит его пресс-служба.

Глава региона подчеркнул, что Адыгея заинтересована в использовании всех возможностей для развития цифровизации региона и готова участвовать во внедрении перспективных систем спутниковой связи. "Это особенно актуально в связи с активным освоением горных территорий в рамках развития туризма, в том числе работ по созданию экокурорта "Лагонаки", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках сеанса связи обсудил вопросы устранения цифрового неравенства в регионе с министром цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея Заурбеком Шу, а также пообщался с директором Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова Сергеем Шевелевым. Чернышенко подчеркнул, что устойчивая связь обеспечит качественный и безопасный отдых для туристов, к примеру, в Адыгее, с которой была установлена связь. В частности, там будет создан круглогодичный курорт "Лагонаки" с фондом почти 700 номеров и ежегодным туристически-экскурсионным потоком около 500 тыс. человек.