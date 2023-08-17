Срок доставки грузов в Иран по коридору Север - Юг ускорили на двое суток

По данным Южно-Уральской железной дороги, что уменьшить время в пути удалось за счет изменения маршрута

ЧЕЛЯБИНСК, 17 августа. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" ускорило на двое суток доставку грузов из Челябинской области в Иран по международному транспортному коридору Север - Юг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сокращаем срок на двое суток, далее грузы идут транзитом в точку назначения", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) пояснили ТАСС, что уменьшить время в пути удалось за счет изменения маршрута. Новый путь проходит через погранпереход Акяйла (Туркменистан) - Инчебурун (Иран).

По данным ЮУЖД, первый на новом маршруте поезд отправили со станции Формачево (Челябинская область). В составе 36 контейнеров с оборудованием. Он будет двигаться по специализированной нитке графика с применением ускоренной доставки на территории РФ.